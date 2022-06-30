القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات أولوية تحميل الركاب بأكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بقيام الأهالى بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بالشروع فى سرقة السيارة قيادته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة الادعاء، حيث إنه بتاريخ اليوم 30 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق، مقيم بالفيوم) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وخروجه عقب تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، وطرف ثانى (6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وشقيق إثنين من أفراد الطرف الثانى "سائق" بسبب أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وقيام أفراد الطرف الثانى بالحضور لمحل البلاغ وتعديهم على الطرف الأول بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفح ، كما تبين قيام الطرف الأول بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على خلاف الحقيقة قبل وصول القوات لمحل البلاغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.