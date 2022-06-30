الرئيس الإندونيسى: سلمت لبوتين رسالة من الرئيس الأوكرانى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، إنه سلم للرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقودها هناك.

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي والدفاع عنه.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.