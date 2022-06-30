البيت الأبيض: ملتزمون بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال اجتماع تاريخي بين بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو.



وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي شدد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

وناقش القادة الثلاثة، بحسب البيان، سبل تعزيز التعاون الثلاثي في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتصدي للتهديد المتطور الذي تشكله برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.



كما تابع القادة محادثاتهم التفصيلية والمثمرة في سول وطوكيو شهر مايو الماضي.