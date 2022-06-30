البرلمان العربى يهنئ مصر والرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

وأشاد "العسومى"، في بيان اليوم الخميس، بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة والتى ساهمت فى بناء جمهورية مصرية ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.

وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أن ثورة 30 يونيو أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير فى إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصر بالخير والأمن والرخاء.