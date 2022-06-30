اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 06:50 م
أكرم القصاص
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الاستعداد لبدء احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالدقهلية.. صور

الخميس، 30 يونيو 2022 06:43 م
الاستعداد لبدء احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالدقهلية.. صور الاستعداد لبدء احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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يستعد عدد من مواطنى محافظة الدقهلية لبدء الاحتفال بـ ثورة 30 يونيو المجيدة، والتى تمثل حدثا مهما لدى الشعب المصرى، حيث تخلص المصريون من حكم جماعة طاغية كانت تعمل على الاستبداد والتحكم فى كل مفاصل الدولة.

ونظم عدد من مراكز شباب شمال الدقهلية احتفالا مجمعا شهد حضور عدد كبير المواطنين والبراعم من كل القرى ومراكز الشباب التابعين لشمال الدقهلية.

ويقام الاحتفال على أرض مجمع ملاعب مركز شباب ميت عاصم ويشهد مشاركة براعم 16 مركز شباب، بالإضافة إلى عدد كبير من مواطنى محافظة الدقهلية فى كرنفال واحتفال باليوم المجيد.

وتشهد مصر احتفالات كبرى على مدار اليوم فى الميادين العامة والساحات احتفالا وفرحا من المصريين بأمن واستقرار الوطن.

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (1)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (3)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (4)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (5)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (6)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (8)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (9)
 

 

الاستعداد لبدء احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية (10)
 

 


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