اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:10 ص
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكى لطرد روسيا من الأجهزة الأممية

الخميس، 30 يونيو 2022 03:00 ص
الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكى لطرد روسيا من الأجهزة الأممية الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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ردت الأمم المتحدة على دعوة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى لطرد روسيا من أجهزة وهيئة الأمم المتحدة.

وتعليقا على فكرة استبعاد روسيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إن "جميع القرارات من هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن الدولي".

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن استبعاد أي عضو من الأمم المتحدة يمكن أن تقوم به الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن الدولي.

وكان زيلينسكي قد دعا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الثلاثاء، استبعاد روسيا من المجلس وكافة البنى الأممية الأخرى، متهما اياها بانتهاك مبادئ الهيئة وميثاقها.

ويعتبر ذلك أمرا مستحيلا، حيث تعتبر روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق الفيتو على أي قرار فيه. ولا يمكن تعديل ميثاق الأمم المتحدة إلا بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.


زيلينسكى

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الحرب الروسية الاوكرانية

بولينا كوبياك

مجلس الامن

الامم المتحده



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