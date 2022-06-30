اعمل توكيلك من مكانك.. اطلب سيارات التوثيق المتنقلة من الخط الساخن "فيديو"

كتب إبراهيم قاسم

أذاعت منصات السوشيال ميديا الرسمية لوزارة العدل على الفيس بوك ويوتيوب، فيديو توضيحي عن سيارات التوثيق المتنقلة التي يمكنها الانتقال الى المواطن في أي مكان وتحرير المحررات والتوكيلات التي يرغب فيها عبر الخط الساخن رقم 15999.

وحدد وزارة العدل في الفيديو المذاع على الصفحات الرسمية لها مجموعة من النقاط الهامة عن السيارات المتنقلة وهى:

1-تقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر

2-سيارة التوثيق المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية

3-مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن

4-تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة

5-تدعم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين

6-يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية

7-تقوم بتقديم خدمات التوثيق المختلفة منها الاستعلام عن المحررات وتحرير التوكيلات وتحرير الاقرارات

8-تتميز بسرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية

9-لمن يرغب من المواطنين في الانتقال إليهم من خلال الاتصال بالخط الساخن 15999

كما تضمن الفيديو أمكانية تلقى خدمات التوثيق عبر مصر الرقمية من خلال احجز معياد التوكيل من المنزل والتى توفر الوقت والجهد.

وكانت وزارة العدل أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى 18 نوفمبر من العام الماضى، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

كما تم إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى.