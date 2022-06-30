اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 12:16 م
أكرم القصاص
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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 11 إقليما بفرنسا بسبب سقوط أمطار غزيرة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:28 ص
إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 11 إقليما بفرنسا بسبب سقوط أمطار غزيرة أمطار غزيرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية أنها وضعت 11 إقليما في حالة الطوارئ للمستوى البرتقالي في وسط شرق البلاد بسبب توقع سقوط برد وهبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 2 ظهرا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) اليوم الخميس.
 

وقالت هيئة الإرصاد حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، إنه كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي، ستكون منطقة شرق البلاد أكثر تضررا.. موضحة أن المقاطعات المعنية هم "الإين" (التابع لمنطقة رون ألب في فرنسا) و"دوب" (التابع لمنطقة بورجوني-فرانش كومته إلى الشرق من فرنسا) و"إزار" (يقع في منطقة أوفرن-رون ألب شرق فرنسا) و"جورا" ( تابع لمنطقة بورغوني-فرانش كومته ) و"لوار" (يقع في وسط شرق فرنسا) و"لوار العليا" (يقع في جنوبي وسط فرنسا) و"رين الاسفل" (شمال شرق فرنسا) و"رين الاعلى" (بمنطقة الألزاس في فرنسا) و"رون" ( يقع في المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة رون-الألب في فرنسا) و"سون ولوار" (شرقي وسط فرنسا) و"بلفور"(شرقي فرنسا).


وحذرت هيئة الإرصاد من أن العواصف يمكن أن تكون عنيفة ومصحوبة ببرد وهبوب رياح قوية.. موضحة أنه سيقل نشاط العواصف الرعدية تدريجيا من الشرق خلال المساء ويستمر هذا التنبيه حتى 6 صباحا صباح غد الجمعة.

 


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