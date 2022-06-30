إطلاق دورى رياضى للمتعافين من الإدمان.. وعلاج 14 مريضا مجانا

كتب مدحت وهبة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ويأتي ذلك ضمن برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " والتي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، إسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي في بورسعيد"، وذلك بحضور نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيه من كل عام.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بأنه وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " فإن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق ، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ،وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وتم تنفيذ ما يقرب من 150 ألف زيارة منزلية لأهالي المناطق المطورة والمناطق المجاورة الجاري تطويرها وذلك منذ بداية تنفيذ الأنشطة التوعوية بهذه المناطق وحتى الآن ، حيث يتم تنظيم من 3 إلى 4 زيارات للأسرة الواحدة مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة ،كما تم افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة واستقبلت هذه العيادات 14147 مُترددا "جديد ومتابعة "من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجاناً.

و شارك في الدوري الرياضى المتعافين من 6 مناطق مطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، أسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي في بورسعيد"، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة ،وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص صندوق مكافحة الادمان على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع ،كما تم تسليم الأوائل في سباق ماراثون الدراجات بين المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان ميداليات.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى أن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي للأطفال وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والتي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج ، كذلك تنفيذ برنامج "الأسرة القوية " والحركة بركة " بمنطقة الأسمرات والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، وتستهدف تنفيذ أنشطة توعوية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسي الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.