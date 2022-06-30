إصابة شاب بطعنات بالغة خلال مشاجرة فى حفل زفاف ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب شاب اليوم الخميس بإصابات بالغة تعرض لها خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق عريس فى حفل زفاف بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة شاب خلال مشاجرة بينه وبين شقيق عريس بمركز ببا جنوب المحافظة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا إلى محل الواقعة، وتم ضبط "م.أ" 29 سنة، طرف المشاجرة وشقيق العريس، كما تبين أن الشاب المصاب هو زوج أخت العروسة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.