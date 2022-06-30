أمريكا تجدد التزامها بتعزيز الشراكة مع الكونغو من أجل السلام والازدهار

أ ش أ

جددت الولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكة المميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل السلام والازدهار والحفاظ على البيئة على نحو يعكس القيم والمصالح المشتركة في تحسين حياة الشعبين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بمناسبة عيد استقلال الكونغو، عن تطلعه إلى تعزيز شراكة واشنطن مع كينشاسا للعمل من أجل مستقبل أفضل للشعب الكونغولي.

وقال: "نتطلع كذلك إلى تعزيز شراكتنا بشأن الأولويات المشتركة عبر المؤسسات الديمقراطية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في حوض الكونغو".

واختتم بيانه قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأطيب تمنياتي لشعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلالهم".