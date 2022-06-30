"أخلاقنا حياة".. ندوة تثقيفية وملتقيات حرفية بمركز شباب الصوالح بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "أخلاقنا حياة" بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق بحضور 25 فتاه من عضوات نادى الفتاه والمرأة بمركز الشباب لتعريفهن بمجموعة الضوابط الأخلاقية التى تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذى يقوده إلى أداء واجباته الحياتية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه على هامش الندوة تم تنفيذ ملتقى حرفى بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن على فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قياسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جداً عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة إقتصادياً وتوفير لها حياة كريمة.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعى بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



الندوة التثقيفية والملت