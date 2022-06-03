22 مليون دولار تراجع بواردات مصر من فول الصويا فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من فول الصويا تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر فبراير الماضي نحو 198 مليون و821 ألف دولار، بينما كانت 221 مليون و123 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ 22 مليون و302 ألف دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر واردات فول الصويا ضمن قائمة واردات مصر من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 853 مليون و269 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و31 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 178 مليون و564 ألف دولار، وتشمل واردات المواد الخام كلا من القمح والذى تراجعت وارداته حيث سجلت واردات مصر من القمح نحو 175 مليون و931 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليون و171 ألف دولار.

وتراجعت واردات مصر من فول الصويا منذ بداية العام يناير الماضي، حيث بلغت نحو 252.1 مليون دولار خلال يناير الماضي، مقابل 301.7 مليون دولار خلال نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 49.6 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6.82 مليار دولار، بينما كانت 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 1.2%.