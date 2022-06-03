اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 02:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ميقاتى: نثمن جهود الأمين العام للجامعة العربية ووقوفه الدائم بجانب لبنان

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:21 م
ميقاتى: نثمن جهود الأمين العام للجامعة العربية ووقوفه الدائم بجانب لبنان أبو الغيط وميقاتى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى عن تقديره لمبادرة الجامعة العربية والوزراء بزيارة لبنان؛ لاستطلاع الوضع الاجتماعي ومدى تأثيره على الفئات الهشة تمهيدا لبحث السبل التي تترجم وقوف الجامعة وأعضائها الى جانب لبنان.وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال فى لبنان.

وقال مبقاتى:"أتقدم بعميق الشكر وخالص التحية والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية على وقوفه الدائم الى جانب لبنان وزيارته بيروت منذ فترة، في طار ترجمة الاهتمام بوطننا، متمنيا مضاعفة الجهد العربي من أجل مؤازرة لبنان عربيا ودوليا في هذه المرحلة الصعبة ، راجياً أن يسدد الله خطانا جميعاً لما فيه خير هذه الأمة وازدهارها".

وختم ميقاتى حديثه قائلا :"تبقى كلمة أتوجه بها في السياسية لأقول إن لبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بالتضامن والتنسيق العربي الى أقصى الحدود ، لما فيه خير بلداننا وشعوبنا. نحن هنا في بيت الاقتصاد،وبيت التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهذا هو المنحى الطبيعي لتوفير فرص عمل ونمو اقتصادي، من هنا فإننا نناشدكم التعاون سوية لعمل مشترك بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل وتحقيق النمو".

 

 

 

 


لبنان

جامعة الدول العربية

اخبار لبنان

ابو الغيط


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة