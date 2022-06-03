موسكو وطهران تبحثان هاتفيًا المفاوضات حول الاتفاق النووي وأزمة أوكرانيا

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الوضع بشأن مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي بأن الوزيرين الروسي والإيراني ناقشا الوضع حول مفاوضات استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في سياق دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستعقد 6 يونيو الجاري.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الإيراني، وتناول أيضًا وجهات نظر البلدين حول القضايا الرئيسية الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.

يُذكَر أن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني توقفت في شهر مارس الماضي بسبب خلافات بين طهران وواشنطن.