وأشار عوض في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "من كييف" مع الصحفيين المعتمدين بالامم المتحدة فى جنيف والذي تحدث فيه بمناسبة مرور مائة يوم على بداية الحرب فى اوكرانيا إلى أن ما لا يقل عن 15.7 مليون شخص في أوكرانيا الان هم في حاجة ماسة الى المساعدة الانسانية والحماية.

ولفت إلى أن الأرقام تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الحرب في الخراب وحذر من ان حياة مئات الالاف تتعرض للخطر مع اقتراب فصل الشتاء .

ونوه مسؤول الأمم المتحدة الى انه تم تعليق تعليم أكثر من 5 ملايين طفل وبما جعل مستقبل جيل كامل على المحك لافت ان ما يقرب من 14 مليون شخص ( حوالى ثلث اجمالى سكان اوكرانيا ) اضطروا الى الفرار بينما لم يتمكن كثيرون أخرون من المغادرة بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الاعاقة والذين هم اكثر ضعفا واكثر حاجة الى الدعم .

قال عوض ان تدمير البنية التحتية المدنية واسع النطاق وان اكثر من 260 منشأة صحية تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب كما أدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات المياه الى حرمان ملايين الأشخاص من الوصول المنتظم للمياه والطاقة وذكر مسؤول الامم المتحدة ان المتفجرات تغطى الان مساحات شاسعة من البلاد وتشكل مخاطر جسيمة لكل من المدنيين والعمليات الانسانية للخطر التى تتعرض للخطر اضافة الى اعاقة استئناف الحياة .