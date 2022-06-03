مشايخ القبائل بسانت كاترين يشكرون الرئيس السيسي على تنفيذ مشروع التجلى الأعظم

كتبت هند مختار

فى إطار جولته بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مكونات مشروع موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام"، حيث كان في استقباله بأرض الموقع، عدد من مشايخ القبائل البدوية فى المنطقة، الذين توجهوا بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.

كما توجهوا بالشكر إلى القيادات التنفيذية على تعاونهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أنهم يلمسون تغييراً ملحوظاً في الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يتم تنفيذه لهم، وسيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، فالأولوية للعمل ستكون لأهالى المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع أحد المشروعات السياحية التىي تنفذها الدولة، للاهتمام بموقع مقدس.