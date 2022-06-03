مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع برنامج تحصينات الحيوانات الجديدة

الغربية محمد طارق

قام الدكتور حاتم كمال انور وكيل الوزاره مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، بالمرور على المحجر البيطري للحيوانات بقرية القرشية التابعة مركز السنطة، لمتابعة برنامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأشار مدير المديرية آلي أن عدد الحيوانات 1234 عجل بقري ذكور واردة من دولة كولومبيا ، وقد تم تحصينها بلقاح جدري الأبقار ، وذلك ضمن برنامج التحصينات الخاص بها ، موضحًا أن الحيوانات بحالة جيدة حيث تم التحصين بإشراف لجنة من أطباء ادارة الوقاية والرعاية بالمديرية ، بمشاركة أطباء إدارة السنطة البيطرية برئاسة مدير الاداره البيطرية .













