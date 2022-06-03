اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 12:33 م
أكرم القصاص
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مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع برنامج تحصينات الحيوانات الجديدة

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:34 ص
مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع برنامج تحصينات الحيوانات الجديدة جانب من المتابعة
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور حاتم كمال انور وكيل الوزاره مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، بالمرور على المحجر البيطري للحيوانات بقرية القرشية التابعة مركز السنطة، لمتابعة برنامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار مدير المديرية آلي أن عدد الحيوانات  1234 عجل بقري ذكور واردة من دولة كولومبيا ، وقد تم تحصينها   بلقاح جدري الأبقار ، وذلك ضمن برنامج التحصينات الخاص بها ، موضحًا أن الحيوانات بحالة جيدة حيث تم التحصين بإشراف لجنة من  أطباء ادارة الوقاية والرعاية بالمديرية ، بمشاركة أطباء إدارة السنطة البيطرية برئاسة مدير الاداره البيطرية .






 


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