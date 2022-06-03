مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع برنامج تحصينات الحيوانات الجديدة

قام الدكتور حاتم كمال انور وكيل الوزاره مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، بالمرور على المحجر البيطري للحيوانات بقرية القرشية التابعة مركز السنطة، لمتابعة برنامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وأشار مدير المديرية آلي أن عدد الحيوانات 1234 عجل بقري ذكور واردة من دولة كولومبيا ، وقد تم تحصينها بلقاح جدري الأبقار ، وذلك ضمن برنامج التحصينات الخاص بها ، موضحًا أن الحيوانات بحالة جيدة حيث تم التحصين بإشراف لجنة من أطباء ادارة الوقاية والرعاية بالمديرية ، بمشاركة أطباء إدارة السنطة البيطرية برئاسة مدير الاداره البيطرية .
مدير مديرية الطب البيطري بالغربية يتابع برنامج تحصينات الحيوانات الجديدةالجمعة، 03 يونيو 2022 11:34 ص
جانب من المتابعة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الدكتور حاتم كمال انور وكيل الوزاره مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، بالمرور على المحجر البيطري للحيوانات بقرية القرشية التابعة مركز السنطة، لمتابعة برنامج التحصينات لرسالة الحيوانات الجديدة ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
الموضوعات المتعلقة
بيطرى الغربية يقضى على عدد من الثعالب بعد شكاوى من انتشارها بكفر الزياتالسبت، 30 أبريل 2022 11:07 ص
بيطرى الغربية: تحصين 166 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقارالأربعاء، 09 مارس 2022 12:42 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة