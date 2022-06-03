اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين.. ويوجه بتطوير ميدان المساجد

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:17 م
محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين.. ويوجه بتطوير ميدان المساجد جولة المحافظ
الإسكندرية -فريق المحافظات

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استمع  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة الى طلبات أهالي منطقة الجمرك  لإطلاعهم على ما تم من الحلول العاجلة التي وضعتها المحافظة للمشاكل التي تعاني منها المنطقة وذلك عقب صلاة الجمعة من مسجد المرسي أبو العباس وذلك  بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأكد اللواء محمد الشريف للمواطنين أنه  قرر إعادة رفع كفاءة عدد من الخدمات الأساسية وتطوير ميدان المساجد وإزالة المراجيح الموجودة بجوار الميدان موضحًا أنه سوف يتم  إزالة جميع المخالفات والإشغالات وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول عدة خدمات بمناطق مختلفة على مستوى المحافظة لافتاً أنه سيتم دراسة تلبية جميع تلك المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن طبقًا للإمكانيات المتاحة.


 

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