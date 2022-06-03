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مؤتمر لطب الأطفال يقدم محاضرات توعوية هامة لأهالي بورسعيد.. لايف وصور

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:20 م
مؤتمر لطب الأطفال يقدم محاضرات توعوية هامة لأهالي بورسعيد.. لايف وصور جانب من الحدث
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من مؤتمر رعاية الأطفال الأول ببورسعيد، وذلك بأحد قاعات الفنادق الشهيرة في المحافظة، بحضور لفيف من اطباء الأطفال بالمحافظات المختلفة.

 



قدم المؤتمر الطب، مجموعة من المعلومات الهامة بخصوص التغذية للأطفال، والحذر من الأمراض الصيفية وكيفية التعامل معها واعراضها، هذا بالإضافة إلى الأمراض العصرية الحديدة كجدري القرود وانلفونزا الطماطم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مشالي، منسق المؤتمر، أن من أبرز المحاضرين في المؤتمر هم الدكتور طارق بركات من جامعة المنصور، الدكتور حاتم حسين من جامعة الزقازيق، الدكترر محمد المزاحي من جامعة الأزهر، والدكتورة سونيا الشرقاوي من جامعة بورسعيد، وتنسيق الدكتور محمد مشالي، والدكتور أحمد صدقي.

وأشار إلى أنه لابد من التعامل مع الأمراض الصيفية وخاصة العدوى مو اي مرض ولائي بشكل حذر وأولى سبل الوقاية وأهمها هي غسيل الأيدي جيداً للأطفال وتعقيمهز بطريقة صحيحة ومستمرة.

وأوضح الدكتور محمد مشالي، أن بورسعيد أصبحت جاذبة لكل المؤتمرات والندوات لما تمتلكه من بنية تحتية، هذا بالإضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده في كافة المجالات، لافتاً إلى أن تبادل الخبرات في مجال الطب وخاصة الأطفال أصبح شيئ هام وضروري.

 

الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي

 

جانب من المؤتمر الطبي
جانب من المؤتمر الطبي

 

 

طب الأطفال ببورسعيد
طب الأطفال ببورسعيد

 

 

مؤتمر طب بورسعيد
مؤتمر طب بورسعيد

 


 


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