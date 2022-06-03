ليبيا تعتزم استضافة قمة استثنائية لتجمع دول "س .ص" في طرابلس يونيو الجارى

كتب: أحمد جمعة

تعتزم ليبيا استضافة وتنظيم قمة استثنائية لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء ( س. ص) خلال يونيو الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وعُقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في طرابلس، اجتماعا برئاسة مدير إدارة الشؤون الأفريقية مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص) المعتمدين لدى ليبيا بحضور مدير إدارة المراسم ورئيس قسم تجمع ( س. ص).

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عبر صفحتها على "فيسبوك" إن الاجتماع خُصص لمناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء التي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس 2022 لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس.

وأكد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الليبية أن ليبيا عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها.

وأكد مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية "أن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة"، معربا عن جزيل الشكر للدول التي أكدت مشاركتها.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن رؤساء البعثات الدبلوماسية الحاضرين أكدوا من جانبهم أهمية هذا الاجتماع وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء، كما أعربوا عن استعدادهم لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة لنجاح القمة المرتقبة.

وحضر الاجتماع كل من سفراء غانا، وتونس والنيجر وأفريقيا الوسطى، والقائمون بالأعمال في سفارات كل من بوركينا فاسو والسودان وغينيا وإرتريا والصومال ومالي وجزر القمر والقنصل الفخري لبنين، بحسب وزارة الخارجية الليبية.