عناصر من الجيش الإسرائيلي واللبناني يشهرون أسلحتهم على بعضهم البعض عند الحدود

كتب أحمد علوى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن عناصر من الجيش اللبناني وجهوا أسلحتهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، مشيرة إلى أن الاحتكاك بين الجنود انتهى دون وقوع إصابات.

ووفقا لقناة روسيا اليوم ، قالت الإذاعة: "حدث غير عادي صباح اليوم عند الحدود اللبنانية، خلال نشاط أمني لقوات الجيش الإسرائيلي (طلاب من مدرسة الضباط 1 )عند الحدود، وقف جنود من الجيش اللبناني أمام القوات ووجهوا أسلحتهم نحوهم. انتهى الاحتكاك بين الجنود على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات".

بدورها أفادت قناة "المنار" بأن "جنودا من الجيش اللبناني ومن الجيش الإسرائيلي أشهروا الأسلحة على بعضهم بعد دخول دورية إسرائيلية راجلة إلى منطقة كروم الشراقي قرب السياج الفاصل على الحدود بين لبنان وفلسطين، ثم انسحب عناصر الجيش الإسرائيلي من المكان".