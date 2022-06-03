ضبط هارب من الإعدام ومطلوب فى 32 سنة سجن بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه "بالإعدام" فى قضية قتل فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها "بالإعدام" .. بالإختباء بشقة سكنية خاصة بأحد أقاربه كائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 57 حكم قضائى بإجمالى حبس 32 سنة") على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.