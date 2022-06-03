اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من الإعدام ومطلوب فى 32 سنة سجن بحملات أمنية

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:55 م
ضبط هارب من الإعدام ومطلوب فى 32 سنة سجن بحملات أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه "بالإعدام" فى قضية قتل فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها "بالإعدام" .. بالإختباء بشقة سكنية خاصة بأحد أقاربه كائنة بدائرة القسم .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 57 حكم قضائى بإجمالى حبس 32 سنة") على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ الاحكام

الإعدام

حملات امنيه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة