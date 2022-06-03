ضبط عاطل قتل سائقا ببنى سويف لسرقة التوك توك الخاص به وهاتفه المحمول

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث ببا جنوب بنى سويف، عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك وسط الزراعات بمدينة ببا جنوب المحافظة، وسرقة التوك توك والتليفون المحمول.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من الرائد أحمد جمال، رئيس مباحث ببا، يفيد عثور الأهالى على جثة محمد ن. إ. 30 سنة سائق توك توك وبه عدة طعنات.

وعلى الفور كلف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

وضم فريق البحث العميد عصام محمود رئيس فرع البحث جنوب بنى سويف، والعقيد عبدالمنعم الحميلى مفتش مباحث ببا، والرائدين أحمد جمال رئيس المباحث ومحمد عادل معاون أول مباحث ببا، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء الواقعة عاطل ومقيم بمدينة ببا.

وتمكن الرائدين أحمد جمال ومحمد عادل من ضبطه بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة، وبمواجهته بالواقعة أقر تفصيلا بالواقعة لسرقة المجنى عليه بعد قتله وحصل على التوك توك والموبايل الخاصين والمجنى عليه، وأرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحيل إلى نيابة ببا للتحقيق.