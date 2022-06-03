ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بقيمة نصف مليون جنيه.. صور

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوي حافظ مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك تلاحظ له وجود لفافات بداخلها كثافات معتمة.

كلف محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 الدكتورة إبتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 59 أمبول و3 "شريط دوائي"، خاصة بعلاج أمراض السرطان والغضروف والصداع النصفي بإجمالي 62 عبوة مخبأين داخل اكياس بلاستيك وسط الملابس وملفوفين باوراق الكربون الأسود حتي لا تظهر علي جهاز الفحص، وتقدر القيمة المبدئية لها ما يقارب النصف مليون جنيه.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.