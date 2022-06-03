ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بقيمة نصف مليون جنيه.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأدوية باهظة الثمن بحوزة راكب عربي قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بقيمة نصف مليون جنيه.. صورالجمعة، 03 يونيو 2022 10:13 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية
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