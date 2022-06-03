اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 11:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بقيمة نصف مليون جنيه.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:13 م
ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية بقيمة نصف مليون جنيه.. صور ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الأدوية باهظة الثمن بحوزة راكب عربي قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف حافظ منشاوي حافظ مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الافصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك تلاحظ له وجود لفافات بداخلها كثافات معتمة.
 
كلف محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 الدكتورة إبتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 59 أمبول و3 "شريط دوائي"، خاصة بعلاج أمراض السرطان والغضروف والصداع النصفي بإجمالي 62 عبوة مخبأين داخل اكياس بلاستيك وسط الملابس وملفوفين باوراق الكربون الأسود حتي لا تظهر علي جهاز الفحص، وتقدر القيمة المبدئية لها ما يقارب النصف مليون جنيه.
 
 أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
IMG-20220603-WA0017
 

 

IMG-20220603-WA0018
 

 

IMG-20220603-WA0019
 

 

IMG-20220603-WA0020
 

 

IMG-20220603-WA0021
 

 

 
 
 
 
 

مطار القاهرة

جمارك

تهريب

الإجراءات الجمركية

محضر ضبط جمركي


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة