شركة طيران إندونيسية تعيد تشغيل رحلاتها إلى بالي مع تراجع "كورونا"

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أعلنت شركة الطيران "باتيك إيرا" الإندونسية إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة من مدينة كوالالمبور الماليزية إلى بالي بدءًا من اليوم /الخميس/ مع تراجع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، نقلته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية، أن الشركة سبق أن استأنفت رحلاتها المتجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا منذ 27 شهر مارس الماضي.

وأضافت الشركة أنه بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على السفر وإعادة فتح الحدود الدولية، ستواصل شركة "باتيك إيرا" تعديل قدرتها الاستيعابية لتتناسب مع الطلب على السفر الجوي الدولي.