ديلى ميل: بوتين يقيل 5 جنرالات وكولونيل بالجيش والشرطة

كتب محمد جمال

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية تقريرا، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أقال خمسة من كبار ضباطه عندما أقال اللواء ألكسندر لاس ، وأندرى ليبيلين ، وألكسندر أودوفينكو ، ويوري إنسترانكين ، وكذلك اللواء للشرطة فاسيلي كوكوشكين.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن عشرات الآلاف من الجنود الروس قُتلوا وفشلت موسكو فى محاولتها للاستيلاء على كييف، وبدلاً من ذلك تركز الآن على منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي يقول فيه الكرملين إنه سيواصل عملياته العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق أهدافه.

وردا على سؤال حول رأى الكرملين فى التقدم في أوكرانيا بعد مرور 100 يوم على الحرب يوم الجمعة ، قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية نجحت في مهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية المدنيين في المناطق الواقعة بشرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو.

وقال بيسكوف إن القوات الروسية “حررت” العديد من المناطق في أوكرانيا من الوحدات العسكرية والقومية الأوكرانية "الموالية للنازية"، مضيفًا أن “هذا العمل سيستمر حتى تتحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة”.

وخلال حديثه عبر الهاتف مع الصحفيين، كان بيسكوف مراوغًا عندما سئل عما إذا كانت السلطات الروسية تخطط لإجراء استفتاءات في تلك المناطق للانضمام إلى روسيا، قائلة إن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الوضع.

وقال بيسكوف ومسؤولون روس آخرون مرارًا وتكرارًا إن الأمر متروك لسكان تلك المناطق لتحديد وضعهم.

واضافت وزارة الدفاع البريطانية: 'الهجوم الروسي على شمال أوكرانيا انتهى بفشل مكلف، فيما فشلت روسيا في تنفيذ مبادئ الحرب الخاصة بها.

ومع الاستعداد القتالي المحدود للعديد من الوحدات ، قامت بنشر قواتها بشكل ضئيل للغاية دون دعم كافٍ من المدفعية والطائرات المقاتلة.

وقبل كل شيء، استند ذلك إلى تقييمات متفائلة للغاية بشأن الترحيب الذي ستحظى به القوات الروسية في أوكرانيا.

وتبنت روسيا الآن استراتيجية استنزاف وتحقق مكاسب بطيئة ومكلفة في دونباس

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقيل فيها بوتين كبار جنرالاته، وفقا للصحيفة البريطانية

في مارس، قيل إن بوتين كان شن حملة هجوم على جهاز الأمن الفيدرالي بعد أن فشلت المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية السيئة مما جعل قواته تتكبد سلسلة من الهزائم المحرجة في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

في ذلك الوقت، قال رئيس مجلس الأمن الأوكرانى ، أوليكسي دانيلوف ، إن “حوالي ثمانية” قادة روس طُردوا من العمل منذ بداية الصراع ، حيث سارع موسكو لتغيير استراتيجيتها بعد فشل محاولتها 'الصدمة والرعب'.

وقيل أيضًا إن بوتين غاضب من قادة جهاز الأمن FSB - الذي كان يديره - لتسليمه معلومات استخباراتية تشير إلى أن أوكرانيا كانت ضعيفة ، مليئة بالمجموعات النازية الجديدة ، وسوف تستسلم بسهولة إذا تعرضت للهجوم.

في هذه الأثناء ، مرت 100 يوم منذ أن توغلت الدبابات الروسية عبر الحدود إلى أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022.

وظهر سيل من الصور والمقاطع المؤلمة منذ ذلك اليوم المشؤوم: جثث مدنية في شوارع بوتشا؛ مسرح تفجير في ماريوبول ؛ الفوضى في محطة قطار كراماتورسك في أعقاب ضربة صاروخية روسية ، على سبيل المثال لا الحصر.