جنازة جدة الطفل يس.. ماتت حزنا بعد دهسه من سيارة تسير "عكسي" بأكتوبر (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من جنازة جدة الطفل "ياسين"، التي فارقت الحياة حزنا على مصرعه في حادث اصطدام سيارة ملاكي به، يقودها طالب جامعي عكس الاتجاه، بمدينة 6 أكتوبر، حيث فارقت جدته الحياة بعد أن تدهورت حالته الصحية حزنا على وفاته، بعد مرور يومين فقط.

من جانبه قال والد الطفل "ياسين" ضحية اصطدام سيارة ملاكي مسرعة به، خلال عبوره الطريق بمنطقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وبسرعة كبيرة، رغم أن المنطقة سكنية.

وأضاف يوسف، والد الطفل ياسين، أن ابنه كان في زيارة بصحبة والدته، لمنزل جدته، وخلال عبوره الطريق لشراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، صدمته سيارة يقودها طالب جامعي تسير عكس الاتجاه.

وطالب والد ياسين، بمحاكمة المتهم، وسرعة صدور حكم قضائي ضده قائلا " أنا راضي بقضاء الله، وعايز حق ابني".

وأكد والد الطفل ياسين، أن جدة الطفل فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية حزنا على وفاة الطفل.