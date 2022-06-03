تعرف على قيمة الرسوم المستحقة لاستخراج كارنيه الأسر الكافلة

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى بتيسير كل الإجراءات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، حيث دعت الوزارة الأسر البديلة الكافلة إلى الانتهاء من استخراج البطاقة من خلال قيام الأسرة الكافلة باستخراج الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات، الذى يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومى الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

كما تقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعى باسم الطفل المكفول وتسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200 جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة أو من خلال الدفع الفورى لذات الحساب.

كذلك الذهاب إلى الإدارة الاجتماعية فى محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع 200 جنيه)، وصور حديثة 4 * 6 للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

كما تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة، وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة، كما تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.