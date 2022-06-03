اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 01:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:10 ص
تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز تعديل بالخطوط الرئيسية بالقاهرة الجديدة
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية بالقاهرة الجديدة ،يوم السبت، 4 يونيو، بدءا من الساعة الثانية عشر صباحا

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم  طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء ،وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء .

 

 وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى، وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

 

 

 


الغاز

القاهرة الجديدة

التجمع الخامس

الغاز الطبيعى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة