بيلاروسيا تعلن تشكيل "قوات خاصة" في مجال المعلومات

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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن تشكيل قوات معلوماتية خاصة في البلاد.

قال لوكاشينكو - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن السبب في إنشاء هذه القوات الخاصة، هو ضعف الأداء في هذا المجال"، حيث تم حضور عدد من الاجتماعات في وزارة الدفاع حول عمليات الحرب النفسية والمعلوماتية وغيرها، وتابع: "لا نرقى للمستوى المطلوب في هذا القطاع".

وطالب لوكاشينكو أن يتعامل الجميع مع هذا الأمر بصدق، دون اللجوء إلى أي أخبار أو فبركات مزيفة، مشيرًا إلى أن المستخدمين ينجذبون أكثر إلى الصور الساطعة والحوادث البارزة، والتي يتبين مع الوقت أنها مزيفة، مؤكدًا على أن بيلاروس لن تلجأ لذلك.

وقال الرئيس البيلاروسي: "إننا نشكل الآن هذه القوات الخاصة، فالقوة في الحقيقة التي حتما ستنتصر في نهاية المطاف".