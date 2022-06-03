بعد حرقه منقولاتها.. زوجة: "هربت بعد شهرين زواج خوفا من تهديده بالتخلص منى"

كتبت أسماء شلبي

"زوجي عصبي بشكل جنوني، ومتقلب المزاج يفتعل الشجار لأتفه الأسباب وعندما أشكو لأهله يتهموني بأنني زوجة عديمة المسئولية، وأنني تسببت لهم بالفضائح بسبب شكوتي لبعض المقربين، لأعيش في جحيم بسبب عدم قدرته فى السيطرة على غضبه، ليقوم بعد شهرين زواج بإشعال النيران بالمنزل، بسبب خلاف نشب بيننا لطلبي زيارة والدتي المريضة".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر خوفاً على حياتها بعد تعدي زوجها عليها بالضرب وإشعال النيران بمنزلها ومنقولاتها.

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أعلم حقيقة زوجي إلا بعد الزواج، فزوجي عصبي بشكل جنوني، ومهمل يبدد أموالنا علي أصدقائه، ويرفض حل الخلافات بشكل ودي، لأعيش طوال الشهور الماضية بعد هجري منزله في خوف لا أستطيع حتي الخروج من المنزل لعملي بسبب ملاحقته لي مما دفعني للحصول على اجازة بدون مرتب، فزوجي غير أمين علي رعايتي يهددني باستمرار في الرسائل والاتصالات الهاتفية بعائلتي بالتخلص مني".

وتابعت الزوجة: "زوجى سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وأشعل النيران بمنقولاتي، مما دفعني للهروب من قبضته خوفاً على حياتي من عنفه، مما دفعني لطلب التدخل من عائلته، ولكنه فى كل مرة يعطي وعود بالتغير ولا ينفذها".

وأكدت: "دمر حياتي، لأعيش مهدده بسبب أفعاله، وعندها علمت أنني يجب التخلص منه والحصول على الطلاق للضرر، واللجوء للمحكمة بعد أن فشلت عاىلتي بدفعه لتطليقي بكافة الطرق الودية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.