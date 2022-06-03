بضربة فأس.. عاملان يقتلان قريبهما بسبب زواج ابنته فى العياط (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد كواليس القبض على المتهمين بقتل مزارع، في العياط، بمحافظة الجيزة، واعترافهما بارتكاب الجريمة، وتهشيم رأس الضحية بفأس، بسبب خلافات أسرية وعائلية، وزواج ابنته دون موافقة الأسرة.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بمخزن فى إحدى القرى، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، فى العقد السادس من عمره، مصابا بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجنى عليه تم قتله داخل مخزن ملكه خاص بحظيرة ماشية، وتوصلت التحريات إلى أن اثنين من عائلة القتيل وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية متعلقة بزواج ابنته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.