اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 05:49 م
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بايدن: قريبا سأزور الشرق الأوسط ودول عربية.. وإعلان أوبك خطوة إيجابية

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:45 م
بايدن: قريبا سأزور الشرق الأوسط ودول عربية.. وإعلان أوبك خطوة إيجابية الرئيس الأمريكي جو بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هناك ثمة احتمالية بأن أزور الشرق الأوسط وعدة دول عربية منها السعودية، قائلا: "من المحتمل أن التقي بمسؤولين إسرائيليين خلال جولتي في الشرق الأوسط".

من ناحية أخرى قال بايدن: "إعلان أوبك زيادة الإنتاج خطوة إيجابية لكنني لست واثقا"، وأضاف "أن كانت كافية لم تعد العائلات الأمريكية خاضعة لنزوات ديكتاتور وسيطرته على الطاقة".

هذا وقد شهدت أسعار النفط حول العالم ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق.


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