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انطلاق فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة 16 يونيو

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:00 ص
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة 16 يونيو التغير المناخى - أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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تشهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة انطلاق فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة، بالتزامن مع احتفالات الدول بيوم البيئة العالمى يوم الخميس الموافق 16 يونيو، والذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، تحت شعار: "العمل المناخى أساس لتحقيق الاستدامة" بالتعاون مع مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ"، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، استعدادا المجتمع المدنى فى التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ COP27.
 
تهدف فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة إلى تسليط الضوء على ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وكذلك رصد لأهم الرسائل التى يجب أن تضع الإطار الرئيسى لدور المجتمع المدنى فى تحقيق هذه الاستراتيجية لتعزيز دوره فى ظل الاستعداد لقمة المناخ الــ27.
 
جدير بالذكر أن المنتدى المصرى للتنمية المستدامة دأب على تنفيذ الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة منذ عام 2015، بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

البيئة

اليوم العالمى للبيئة

يوم البيية

التنمية المستدامة


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