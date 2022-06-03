وتفوق سبعاوي - مرشح حزب المحافظين - على كل من عمران ميان مرشح الحزب الليبرالي، وفارينا حسن مرشحة الحزب الديموقراطي الجديد، وميشيل أنجكاسا مرشح حزب الخضر، وتشارلز روبلفيسكي، مرشح الحزب الأزرق الجديد.

وقال سبعاوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب فوزه إن المنافسة كانت شرسة للغاية، مشيرا إلى أن دعم الجالية المصرية والعربية لعب دورا حاسما في انتصاره الإنتخابي.

وأكد سبعاوي أن العمل مستمر في إطار الاستعدادات لإقامة معرض العقارات المصري الثاني خلال نهاية الأسبوع، مشددا على أن الفرص متاحة أمام المصريين الكنديين للاستفادة من إمكانيات سوق العقار المصري المتطور.

وانتخب شريف سبعاوي لأول مرة عام 2018، ويعتبر أول برلماني منتخب من أصل مصري في التاريخ الكندي، وهو صاحب القانون 106 والذي نجح في تمريره ويقضي باعتماد شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة المصرية لأونتاريو.

وفي أكتوبر 2019، تم اختياره للعمل كمساعد برلماني لوزير التراث والرياضة والسياحة والصناعات الثقافية، للمساعدة في دعم هذه الصناعة التي تضررت بشدة خلال جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن سبعاوي ضمن قائمة تضم 4 مرشحين مصريين للجائزة السنوية لأفضل 25 مهاجرا في كندا لعام 2022، من مقاطعات كندية مختلفة؛ نظرا لإنجازاتهم في المجتمع الكندي.

وولد سبعاوي في الإسكندرية وأكمل دراسته بجامعتها وحصل على بكالوريوس الهندسة منها، ثم هاجر إلى كندا عام 1995، وبدأ نشاطه السياسي منذ ذلك التاريخ، وعمل على خدمة أبناء الجالية المصرية.