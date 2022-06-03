اليوم السابع
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المتهمة بالتخلص من طفلتها في الشارع بمدينة 6 أكتوبر تكشف سبب الجريمة

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:31 م
المتهمة بالتخلص من طفلتها في الشارع بمدينة 6 أكتوبر تكشف سبب الجريمة ضبط متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس القبض على سيدة متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة، بأحد شوار مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن المتهمة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وفور إنجابها الطفلة تخلصت منها في الشارع.

وأرشدت المتهمة عن الشخص الذي ارتبطت به، وأقامت معه علاقة غير شرعية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، كما تم إيداع الطفلة دار رعاية، والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمة خلال تخلصها من الطفلة بالشارع، بجوار أحد العقارات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على طفلة حديثة الولادة خالية من الإصابات، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، التي رصدت سيدة تلقي الطفلة أمام العقار وتفر هاربة.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة المتهمة، وتم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجاري مناقشتها لكشف ملابسات تخلصها من الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


العثور على طفلة

طفلة رضيعة

طفلة حديثة الولادة


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