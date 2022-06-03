المتهمان بقتل مواطن فى العياط: تخلصنا منه بفأس بسبب خلافات قديمة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض وبها جرح غائر بالرأس، كما عُثر بالمكان على "فأس" مُدمم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.