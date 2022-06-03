الكهرباء: انتهاء مراجعة التصميمات الخاصة بمشروع الربط مع السعودية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وحاليا فى مرحلة بدء تصنيع المهمات.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى أكتوبر 2024 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجا وات لتبادلها مع الجانب السعودى.

وأضاف المصدر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية حاليا فى مرحلة بدء تصنيع الخطوط والكابلات الخاصة بخط الربط، موضحا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء والجانب السعودى ملتزمين بالجدول الزمنى للمشروع لتشغيله فى المحدد له.

وقال المصدر إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ توقيع العقود فى أكتوبر الماضى، ويستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.