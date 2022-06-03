اليوم السابع
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القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:53 م
القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تُنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.
 
أسفر الحادث عن استشهاد (2) ضابط صف وإصابة جندى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
 
وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصاب بالشفاء العاجل.
 
وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

حفظ السلام

القوات المسلحه

مالي


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