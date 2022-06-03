القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين والاستروكس قبل ترويجها في الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والاستروكس"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، بورود معلومات سرية، بقيام عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بممارسة نشاط إجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "ك ع ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزته 40 لفافة لمخدر الهيروين، و50 لفافة لمخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.