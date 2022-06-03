اليوم السابع
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القبض على سيدة متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:37 م
القبض على سيدة متهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على السيدة المتهمة بإلقاء طفلتها الرضيعة أمام عقار في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على طفلة رضيعة أمام عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على طفلة حديثة الولادة خالية من الإصابات، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، التي رصدت سيدة تلقي الطفلة أمام العقار وتفر هاربة.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة المتهمة، وتم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجاري مناقشتها لكشف ملابسات تخلصها من الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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