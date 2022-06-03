اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة فى البصرة

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:44 م
السلطات العراقية تعلن إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة فى البصرة الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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نجحت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، فى إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة فى محافظة البصرة، وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية"واع"، أنه بعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة فى (منطقة جريشان)، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولا يزال البحث جارياً عنه.

وأضافت أنه تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان في نيته ادخالها الى داخل الأراضي العراقية.

 


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