السفينة NORDIC MALMOE تصل سفاجا قادمة من إسبانيا تقل 24 ألف طن فحم صب جاف

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 30046 طن بضائع عامة متنوعة و351 شاحنة و50 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.



وأكدت الهيئة أنه بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4703 أطنان بضائع عامة ومتنوع، و191 شاحنة، 34 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 25343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 160 شاحنة، 16 ملاكي.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة NORDIC MALMOE قادمة من اسبانيا بحمولة 23760 طن فحم صب جاف والسفينة امل بإجمالي 61 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي ، 5 شاحنة فارغة



كما تم مغادرة السفينة عمان تقل علي متنها 26 شاحنة بحمولة 562 طن بضائع عامة ومتنوعة 33 ملاكي و 3 شاحنة فارغة، ز السفينة الحرية باجمالي 81 شاحنة بحمولة 2125 طن بضائع عامة ومتنوعة .



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 21 شاحنة بحمولة 495 طن بضائع عامة 73 شاحنة فارغة ، 3 ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج باجمالي 81 شاحنة بحمولة 1986 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 719 راكبا بموانيها.