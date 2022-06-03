اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 09:38 م
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التحريات: المتهمة ببيع الاستروكس مع شريكها تواصلوا مع عملائهما بـ"الهاتف"

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:00 م
التحريات: المتهمة ببيع الاستروكس مع شريكها تواصلوا مع عملائهما بـ"الهاتف" كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت التحريات فى واقعة القبض على سيدة وعاطل فى مدينة السلام، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا للإتجار فى المواد المخدرة وبيعها على عملائهما، وأشارت التحريات أن المتهمين تخصصا فى الإتجار فى مخدر الاستروكس والتواصل مع عملائهما من خلال الهاتف المحمول والاتفاق على مكان تسليم المواد المخدرة.

 

وأمرت نيابة السلام، بحبس سيدة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

 

ونجحت أجهزة الأمن، فى ضبط سيدة وآخر، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (إحدى السيدات، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس - كيس تبغ - أداة حادة "مقص").

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 


مخدرات

تهريب المخدرات

الاتجار في المخدرات

استروكس

ترويج الأستروكس

وزارة الداخلية

نيابة السلام


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