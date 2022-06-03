ارتفاع عدد المصابين فى انقلاب قطار ألمانيا لـ60 شخصا بينهم 16 بحالة حرجة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات الألمانية، ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار بمدينة جارمش بارتنكيرشن، إلى 60 شخصا بينهم 16 بحالة خطيرة.

هذا وخرج قطار إقليمي عن مساره بالقرب من جارمش بارتنكيرشن. وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، نقلاً عن الشرطة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

واستخدمت ثلاث طائرات هليكوبتر إنقاذ من تيرول (النمسا) في عمليات الإنقاذ، وأعلنت السلطات إغلاق خط السكة الحديد بين جارمش - بارتنكيرشن وأوبيرو.

وفي فبراير الماضي، أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب حوالى 40 أخرين فى حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.