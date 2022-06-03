ونقلت صحيفة "ذا برتغال نيوز" المحلية عن المديرية القول "إنه تم الإبلاغ عن معظم الإصابات حتى الآن في لشبونة وفالي دو تيجو، ولكن هناك أيضا حالات فى منطقة الشمال".

ووفقا للمديرية، فإن جميع الإصابات المؤكدة موجودة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و61 عاما، ومعظمهم تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وأفادت بأن الحالات الـ 138 التي تم تحديدها "لا تزال قيد المتابعة السريرية وهي مستقرة".

يشار إلى أن البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القردة في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا التي يستوطن بها المرض.