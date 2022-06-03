إزالة 166 إعلانا ولوحة مضيئة مخالفة فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.



ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ماتم رفعه خلال أسبوع 166 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص بواقع عدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 18 إعلانا بحى أول الزقازيق وعدد 15 إعلانا بحى ثانى الزقازيق وعدد 11 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس وعدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية وعدد 21 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد 17 إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 15 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 20 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد10إعلانات بمركز ومدينة بلبيس وعدد 10إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.



أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجوالات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.







