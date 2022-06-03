إزالة الأسوار المخالفة والتعديات بحى القنطرة ورصف عدد من الشوارع كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ عدداً من الحملات المتنوعة منها حملة النظافة اليومية، ورفع الاشغالات، إضافة استمرار أعمال الرصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.



وشهد حي القنطرة البيضاء حملة لإزالة الأسوار والأرصفة المخالفة ورفع الإشغالات بالقنطرة شرق، ومنطقة كورنيش القنطرة على ترعة الزاوية، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، وكان قد شهدت شوارع بورسعيد، ومنطقة سوق سيدي مبارك، وشارع سكة روينه، ومنطقة مزلقان وسط البلد، وشارع البلدية، ومزلقان الإنشاء والتعمير، شارع الخلفاء الراشدين)، وتم رفع جميع الإشغالات ومصادرة التعديات على الشوارع بكفر الشيخ.



ووجهت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية على مدار الساعة بشرق وغرب المدينة، وتحقيق الانضباط لجميع الشوارع والميادين بمدينة كفر الشيخ، بإشراف نائبا رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، وفريق العمل من رجال قسم الاشغالات بكفر الشيخ، كما تابعت السكرتير العام المساعد، أعمال الرصف بشارع سكة روينة، وصيانة وتشغيل النوافير استعدادا لفصل الصيف، وأعمال النظافة اليومية شرق وغرب العاصمة.





ازالة الاسوار



جانب من اعمال الرصف بمدينة كفر الشيخ



جانب من اعمال الرصف



رصف الطرق بكفر الشيخ



رصف سكة روينه بمدينة كفر الشيخ



رفع الاشغالات



هدم الاسوار بحي القنطرة







