نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى أكد خلالها أنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.

رئيس الوزراء: الرخصة الذهبية تغنى عن كل الموافقات فى المشروعات التنموية الكبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشير إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.

رئيس الوزراء: نتوقع 6% معدل نمو خلال العام المالى الحالى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو خلال العام المالي الحالي 6%، موضحا أن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا وزير الإسكان: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى مرافق "حياة كريمة" واصل مسئولو وزارة الإسكان، تفقدهم لأجنحة الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IFAT" الدولي، بمدينة ميونيخ الألمانية، وهو من أكبر وأهم المعارض الدولية، لعرض أحدث التكنولوجيات البيئية، والمخصصة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، والحمأة، والنفايات، وجميع المعدات والمهمات المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات.

رئيس الوزراء: لدينا خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي، إن مصادر النقد الأجنبي فى مصر كانت تقليدية والتي شهدت معدلات نمو ووجدنا أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل كبير وبالتالي لابد من زيادة مصادر النقد الأجنبي، موضحا أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة ب40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليار دولار على مدار 4 سنوات ، وأن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحيين خلال الثلاث سنوات القادمة. "الأوقاف" تفتتح اليوم 15 مسجدًا فى مختلف المحافظات تفتتح وزارة الأوقاف ، اليوم 15 مسجدًا من بينها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2021 حتى تاريخه 1101 مسجد، منها 930 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، 171 مسجدًا صيانة وترميمًا. الأرصاد: "شبورة مائية خفيفة" وأجواء ربيعية على كافة الأنحاء قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم أجواء ربيعية مستقرة على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

مذاكرة سهلة.. أقوى مراجعة أحياء لغات للثانوية العامة شعبة علمى علوم.. فيديو

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج فى كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة. رئيس الوزراء: نستهدف تحلية 2 مليون متر مكعب من مياه البحر كمرحلة أولى قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليها تحدي كبير وهو النمو المتسارع فى السكان مع نفس كمية المياه التي تأتي من نهر النيل، وبالتالي مصر وضعت خطة لتحلية المياه، وتم وضع خريطة واضحة لمحطات تحلية المياه، مشير إلي أن المرحلة الأولي تستهدف إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاه من ماء البحر.

صندوق التنمية المحلية ينفذ 2752 مشروعا باستثمارات 31,7 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى 20 محافظة، بتمويل يبلغ 8,2 مليون جنيه، منها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، و 1,4 مليون مشاركة منهم فى تنفيذ المشروعات، و بذلك يبلغ عدد المشروعات التى مولها الصندوق منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى 2752 مشروعا بإستثمارات 31,7 مليون جنيه.

المصرى شريف سبعاوى يفوز بولاية ثانية فى البرلمان الكندى

نجح المصرى شريف سبعاوى فى الفوز بالانتخابات البرلمانية الكندية فى مقاطعة أونتاريو، ليحتفظ بذلك بمقعد البرلمانى للدورة الثانية على التوالى عن دائرة "مسيساجا إيرين ميلز". التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للإدارات والمدارس الأحد أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 السبت إلكترونيا على موقع الوزارة على أن تسلم إلى الإدارات التعليمية صباح الأحد من مقار الكنترولات، موضحة أنه يستطيع الطالب معرفة رقم جلوسه واللجنة التى سيؤدى فيها الامتحان بشكل إلكترونى.

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ، مائل الحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

المنتخب يحدد خلال ساعات مصير الشناوي من مباراة غينيا بعد إصابته بكورونا

يُحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع نظيره الطبي مصير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني من المشاركة مع الفراعنة في مبارة غينيا بعد غد ، الأحد، باستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023) بعد إصابة الحارس بفيروس كورونا.

الأهلي يستأنف رسمياً ضد غرامة رمضان صبحي وهيدرسفيلد أمام المحكمة الرياضية