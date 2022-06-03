 

التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للإدارات والمدارس الأحد

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 السبت إلكترونيا على موقع الوزارة على أن تسلم إلى الإدارات التعليمية صباح الأحد من مقار الكنترولات، موضحة أنه يستطيع الطالب معرفة رقم جلوسه واللجنة التى سيؤدى فيها الامتحان بشكل إلكترونى.
 